Ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen hätte nach einer Umfrage bei den Menschen in Sachsen künftig wohl noch den meisten Rückhalt. Auf die Frage, welche Koalition Sachsen nach der nächsten Landtagswahl regieren solle, sprachen sich 19 Prozent für diese Dreier-Lösung aus, wie das Meinungsforschungsinstitut Uniqma für die "Leipziger Volkszeitung" (Samstagsausgabe) ermittelte. 15 Prozent sind demnach für eine Koalition aus Linken, SPD und Grünen. 13 Prozent wünschen sich eine CDU-SPD-FDP-Koalition und 12 Prozent ein Bündnis aus CDU und AfD. Weitere 8 Prozent sind für eine Koalition aus CDU, FDP und Grünen.

Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, wäre eine Koalitionsbildung angesichts der Ende August ermittelten Umfragewerte schwierig. Wenn schon jetzt in Sachsen gewählt würde, käme die CDU der Uniqma-Umfrage zufolge auf 29 Prozent, die AfD auf 24 Prozent, Die Linke auf 19 Prozent, die SPD auf 11 Prozent, die Grünen auf 7 Prozent und die FDP auf 6 Prozent. CDU und SPD, die derzeit gemeinsam regieren, hätten zusammen also nur noch 40 Prozent. Bei der zurückliegenden Wahl im Jahr 2014 waren es noch 51,8 Prozent.

Bei der Sonntagsfrage ("Wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre...") waren andere Institute Ende August auf ähnliche Werte für Sachsen gekommen. Eine Insa-Umfrage für "Bild" sah die CDU bei 28 Prozent, die AfD bei 25 Prozent, Die Linke bei 18 Prozent, die SPD bei 11 Prozent sowie Grüne und FDP bei jeweils 7 Prozent. Infratest dimap kam im Auftrag des MDR auf 30 Prozent für die CDU, 25 Prozent für die AfD, 18 Prozent für Die Linke, 11 Prozent für die SPD, 6 Prozent für die Grünen und 5 Prozent für die FDP.

2019 wird gewählt

Die nächste Landtagswahl in Sachsen steht im Herbst 2019 an. 2014 hatte die CDU 39,4 Prozent erreicht, Die Linke 18,9 Prozent, die SPD 12,4 Prozent, die AfD 9,7 Prozent und die Grünen holten 5,7 Prozent. Die übrigen Parteien, darunter FDP und NPD, hatten es nicht in den Landtag geschafft.