Nordkorea wählt neues Parlament

Abendnachrichten vom 09.03.2018

Gleichberechtigung für Eltern: Die Familienministerin will den Unterhalt neu regeln und Väter, die sich kümmern, finanziell entlasten. Zweifel an Beweisen: Was sind die Indizien gegen den Schwager der mutmaßlichen, toten Rebecca wert? Faltenfrei mit Sechzig: Barbie feiert runden Geburtstag. Ist die Plastikpuppe noch zeitgemäß.