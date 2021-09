Scholz lässt SPD jubeln - Union stürzt mit Laschet ab

Es ist eine historische Wahlschlappe für die Union: Am Ende der Ära von Kanzlerin Angela Merkel stürzen CDU und CSU auf ihr mit Abstand schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl ab - auch wenn Kanzlerkandidat Armin Laschet auf den letzten Metern noch einiges an Boden gut machen kann und am frühen Sonntagabend in den ersten Prognosen mit 24 bis 25 Prozent nur knapp hinter seinem SPD-Konkurrenten (25 bis 26 Prozent) liegt.

Der Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, der als krasser Außenseiter in den Wahlkampf gestartet war, lässt die Sozialdemokraten nach Jahren bitterer Rückschläge wieder jubeln. Bis klar ist, wer Deutschland in den nächsten vier Jahren regiert, dürfte es aber noch eine Weile dauern.

Der Aufsteiger: Scholz greift nach dem Kanzleramt

Die SPD erlebt eine Wiederauferstehung, wie sie noch im Frühjahr die wenigsten für möglich gehalten hatten. Nach dem historischen Tiefpunkt 2017 mit nur noch 20,5 Prozent haben sie jetzt zum ersten Mal seit 16 Jahren die Chance, mit Scholz wieder einen Bundeskanzler zu stellen. Lange war der 63-Jährige belächelt worden, weil er so felsenfest an den SPD-Erfolg zu glauben schien. Doch Scholz verkündete früh, ohne an sich zu zweifeln, er habe einen Plan für die Zukunft Deutschlands.

In seinem Windschatten startete die SPD Ende Juli eine beispiellose Aufholjagd. War sie vorher - egal, was man politisch zustande brachte - drei Jahre lang in Umfragen kaum über 15 Prozent hinausgekommen, ging es pünktlich zum Schlussspurt schlagartig nach oben, vor allem auch getrieben durch Fehler der anderen Kandidaten. Für einen deutlichen Wahlerfolg hat es aber dann doch nicht gereicht.

Der Absteiger: Union mit Laschet auf dem Tiefpunkt

Für Laschet ist es am Wahlabend die erwartete Zitterpartie in einem Kopf-an-Rennen mit Scholz. Nur wenn es für ihn zusammen mit Grünen und FDP in den nächsten Tagen noch eine Machtoption geben sollte, dürften die Kritiker in CDU und CSU stillhalten, glauben manche in der Unionsführung. Schafft es der 60-Jährige am Ende aber nicht, das Kanzleramt für die Union zu retten und müssen CDU und CSU im Bund in die Opposition, werde er sich kaum an der CDU-Spitze halten können. Die Christdemokraten müssten sich dann den dritten neuen Vorsitzenden suchen, nachdem Angela Merkel im Oktober 2018 nach 18 Jahren angekündigt hatte, auf den Parteivorsitz zu verzichten.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach am Sonntagabend in einer ersten Reaktion zwar von "bitteren Verlusten", erwähnte aber gleichzeitig die Koalitionsoption der Union mit der FDP und Grünen. "Das wird ein langer Wahlabend sein, und jetzt kann man noch nicht sagen, wer am Ende die Nase vorn haben wird."

Wie gewonnen, so zerronnen: Nur Bronze für Baerbock

Die Grünen haben nach den ersten Prognosen von ARD und ZDF mit 14,5 bis 15 Prozent ihr mit Abstand bestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl erzielt. Trotzdem dürfte sich der Rekord für die meisten Wahlkämpfer wie eine Niederlage anfühlen: Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock landet abgeschlagen auf Platz 3. Das da mehr drin war, haben Umfragewerte von weit über 20 Prozent im Frühjahr gezeigt. Die Pandemie sollte zum Augenblick des Umbruchs werden, einer politischen Zeitenwende zu grünen Klimaschutzkonzepten. Ob die viel beschworene Wechselstimmung - wenn es sie überhaupt gibt - bei den Grünen eingezahlt hätte, wenn Baerbock nicht so viel Fehler gemacht hätte, bleibt offen. Die Kanzlerkandidatin kann nun jedenfalls nur noch Vizekanzlerin werden - wenn überhaupt.

Sechs mögliche Regierungsparteien - Viele Koalitionsoptionen

Es steht nun eine Regierungsbildung bevor, die wahrscheinlich so spannend wird wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Mindestens sechs, vielleicht auch sieben Parteien werden in den Bundestag einziehen. Bei der Linken ist es noch unklar. Mindestens fünf Parteien könnten in die Regierung einziehen: SPD, CDU, CSU, Grüne und FDP. Auch bei der Suche nach funktionsfähigen Koalition gibt es so viele Optionen wie nie zuvor. Es spricht viel dafür, dass es erstmals seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wieder ein Dreierbündnis wird - wobei man die beiden Unionsparteien CDU und CSU immer als Einheit rechnet.

Erste Wahl der SPD: Rot-Grün-Gelb (Ampel)

Es gibt keine förmlichen Regeln für die Regierungsbildung. Es ist aber üblich, dass die stärkste Kraft den Anfang macht und zu Sondierungsgesprächen einlädt. Sollte die SPD als Nummer Eins aus der Wahlnacht hervorgehen, wird Scholz mit den Grünen und der FDP sprechen. Und vielleicht auch schon mit der Linken, wenn sie den Wiedereinzug in den Bundestag schafft. Scholz hat im Wahlkampf mehrfach deutlich gemacht, dass er mit den Grünen regieren möchte. "Das ist meine Lieblingskoalition", sagte er noch kurz vor der Wahl. Da es für SPD und Grüne alleine nicht reicht, dürfte die sogenannte Ampel mit Grünen und FDP zunächst seine erste Wahl sein. Ein solches Modell gibt es schon in Rheinland-Pfalz. Das Problem: Die FDP sträubt sich dagegen. Sie präferiert eine andere Konstellation.

Gegenmodell der Union: Schwarz-Grün-Gelb (Jamaika)

Die Liberalen wollen lieber mit der Union regieren. "Es ist kein Wunschkonzert. Aber richtig ist, dass mit Union und Grünen es einfacher ist als mit SPD und Grünen", hatte FDP-Chef Christian Lindner schon vor der Wahl gesagt - obwohl er die Verhandlungen über eine solche Jamaika-Koalition (benannt nach den Landesfarben) vor vier Jahren frustriert platzen ließ. Sollte Laschet am Ende die Nase vorne haben, dürfte er mit FDP und Grünen sondieren. Denkbar ist auch, dass es angesichts des knappen Ergebnisses parallele Sondierungen von Union und SPD gibt. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass FDP und Grüne - die beiden potenziellen Juniorpartner und Kanzlermacher - sich untereinander absprechen.

Rückfalloption: Rot-grün-rote Mehrheit unsicher

Es geht also erst einmal um Schwarz-Grün-Gelb gegen Rot-Grün-Gelb. Ob Scholz noch eine Option ohne die FDP in der Hinterhand haben wird, ist nach den ersten Zahlen unklar. Die Linke kratzt an der Fünf-Prozent-Marke und selbst wenn sie drüber bleibt, steht eine rot-grün-rote Mehrheit auf der Kippe. Diese Dreier-Konstellation gibt es auf Landesebene schon in Berlin, Bremen und Thüringen. Auf Bundesebene ist sie wegen der außenpolitischen Positionen der Linken vor allem zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr und zur Nato umstritten. Scholz hat eine Zusammenarbeit mit der Linken im Wahlkampf aber bewusst nicht ausgeschlossen.

Für den Notfall: Rot-Schwarz

Falls sonst nichts geht, gibt es immer noch das Bündnis, mit dem Merkel 12 ihrer 16 Amtsjahre regiert hat. Die große Koalition der beiden stärksten Kräfte Union und SPD war schon nach der letzten Bundestagswahl der Notnagel nach dem Platzen der Jamaika-Verhandlungen. Die SPD quälte sich damals regelrecht in die sogenannte Groko, die sie für ihr schlechtes Wahlergebnis mitverantwortlich machte. Mit einem sozialdemokratischen Kanzler könnte sie nun aber notfalls dazu bereit sein. Laschet ist im Wahlkampf die Antwort schuldig geblieben, ob er sich die Union auch als Juniorpartner vorstellen kann.

Die Außenseiter: AfD nur Zuschauer

Die AfD ist die einzige Partei, mit der niemand regieren will. Sie wird bei den Koalitionsverhandlungen also nur Zuschauer sein. "Hauptsache zweistellig", war das Ziel, das die AfD intern angepeilt hatte. Als am frühen Sonntagabend dann eine Prognose über den Bildschirm flimmert, die ihre Partei bei elf Prozent sieht, ist die Stimmung auf der zentralen AfD-Wahlparty in Berlin eher gedämpft. Kurzes Klatschen, Spitzenkandidat Tino Chrupalla lächelt etwas versteinert. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren hatte die AfD noch 12,6 Prozent der Zweitstimmen erhalten.

Schwierige Verhandlungen: Regierung erst nach Weihnachten?

In der Regel dauert es nach einer Bundestagswahl ein bis drei Monate bis zur Vereidigung eines neuen Kabinetts. Bis Weihnachten war man fast immer fertig. Mit einer Ausnahme: Nach der letzten Wahl 2017 gab es eine beispiellose Hängepartie. Erst am 14. März - fast ein halbes Jahr nach dem Wahltermin - hatte Deutschland eine Regierung. Dass es sehr viel schneller gehen kann, haben Willy Brandt (SPD) 1969 und Helmut Kohl (CDU) 1983 gezeigt, die nur 24 Tage brauchten, um Koalitionen mit der FDP zu schmieden.

Die komplizierte Konstellation spricht diesmal allerdings dafür, dass es wieder sehr lange dauert. Andererseits gilt 2017 als abschreckendes Beispiel, das eigentlich niemand wiederholen möchte. Denn eine lange Übergangszeit macht auch international keinen guten Eindruck. Am 1. Januar übernimmt Deutschland die Präsidentschaft in der G7, dem Club der großen westlichen Wirtschaftsmächte. Da sollten die Verbündeten schon wissen, mit wem sie es zu tun haben.