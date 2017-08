Schwere Vorwürfe gegen Niedersachsens Ministerpräsident! Stephan Weil (SPD) soll seine Regierungserklärung vom 13. Oktober 2015 zur Abgas-Affäre vom VW-Konzern diktiert bekommen haben. "Wir haben die Rede umgeschrieben und weichgespült", zitiert die "Bild am Sonntag" einen involvierten VW-Mitarbeiter. Weil selbst bestreitet nicht, VW vorab einen zu redigierenden Entwurf geschickt zu haben. Den Vorwurf politischer Einflussnahme streitet er jedoch ab. Es habe sich schlicht und einfach um einen Faktenabgleich gehandelt, sagt Weil.

Weil ging im Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland auf einen Vorgang aus dem Oktober 2015 ein, als eine Regierungserklärung vorab an den Cheflobbyisten des VW-Konzerns, Thomas Steg, gegangen sei. "Wir haben sehr kritisch geprüft, welche Rückmeldungen von VW rechtliche Gründe hatten und wo Kritik abgemildert werden sollte. Rechtliche Klarstellungen haben wir nachvollzogen, die Kritik ist dringeblieben."

Nur ein Faktencheck?

Nach Darstellung der «Bild am Sonntag» hatte Weils Regierungssprecherin Anke Pörksen kurz vor dem Auftritt im Landtag den Entwurf der Rede an den VW-Cheflobbyisten und früheren SPD-Sprecher Thomas Steg (57) geschickt. In der Mail stand demnach: «(...) Bitte schau mal rein, ob da irgendwas drin steht, was so gar nicht Euren faktischen oder rechtlichen Erkenntnissen entspricht.»

Diese Praxis der Vorprüfung sei inzwischen beendet, sagte Weil den RND-Zeitungen. «Das ist das Ergebnis eines Fortschritts in der Aufarbeitung von Dieselgate. Inzwischen ist die Situation zwischen VW und den US-Behörden geklärt.» Für die Behauptung, die Landesregierung sei in der VW-Affäre durch den Konzern politisch geführt worden, werde man «keinen Beleg finden».