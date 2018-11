Dabei gehe es auch darum, "ausländische Einflussnahme dadurch zu ersetzen, dass Deutschlands Muslime nicht nur Organisation und Finanzierung ihrer Gemeinden selbst in die Hand nehmen, sondern auch die Imamausbildung an ihre Bedürfnisse anpassen".

Daneben will Seehofer bei der Konferenz die alltagspraktischen Fragen des Zusammenlebens in Deutschland in den Mittelpunkt stellen. Thematisiert werde die Frage, "wie sich der muslimische Glaube und die mit ihm verknüpften Überzeugungen und Bräuche mit der in Deutschland gewachsenen Kultur und den Werten unserer Gesellschaft im Alltag besser in Einklang bringen" ließen.

Innenminister will deutsche muslimische Identität stärken

Als Heimatminister werde er die deutschen Muslime in ihrer Vielfältigkeit mit den Instrumenten seines Ministeriums "dabei unterstützen, ihre deutsche und muslimische Identität zu stärken und die Identifikation mit ihrer deutschen Heimat zu fördern", sicherte Seehofer zu.

Auch der Zentralrat der Muslime fordert eine Imam-Ausbildung in Deutschland. Sein Vorsitzender Aiman Mazyek sagte: "Wenn wir einen Islam deutscher Prägung haben wollen, dann müssen wir auch für die Ausbildung islamischer Geistlicher in Deutschland sorgen." Dabei spielten dann Hochschulen eine Rolle, entsprechende Institute und die Anerkennung in den Moscheen. "Wir stehen bereit", sagte Mazyek.