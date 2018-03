News

Abendnachrichten 24.03.2018

Für das Leben: Hunderttausende fordern schärfere Waffengesetze in den USA. Statt einer Geisel: Polizist Arnaud Beltrame ging freiwillig in den Supermarkt in Trebes und starb. Auf den Zeiger: on Winter auf Sommer, heute wird die Uhr umgestellt.

15:25 min