News

Morgennachrichten 14.08.2018

Nach Zeltlager-Überschwemmung: Leiche in Südfrankreich gefunden. Vergewaltigung in Hamburg: Tatverdächtiger Asylbewerber aus Afghanistan in Untersuchungshaft. Ku'damm-Raser erneut wegen Mordes vor Gericht. Trump unterzeichnet Gesetz zum Verteidigungsetat.

sat1.de

03:57 min