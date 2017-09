Jetzt per E-Mail teilen

Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho hat einen Raketenangriff seines Landes auf das US-Festland als unvermeidbar dargestellt. Die Beleidigung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un als «Raketenmann» durch US-Präsident Donald Trump mache «den Besuch unserer Rakete auf dem gesamten US-Festland umso unausweichlicher», sagte Ri am Samstag bei den Vereinten Nationen in New York.

Trump sei «ein psychisch gestörter Mensch voll von Größenwahn und Selbstgefälligkeit», der seinen Finger auf dem «Atomknopf» habe, sagte Ri. «Kein anderer als Trump selbst befindet sich auf einer Selbstmordmission.» Sollten unschuldige Amerikaner «wegen dieses Selbstmordanschlags» getötet werden, «wird Trump vollständig dafür verantwortlich gemacht», sagte Ri bei seiner Rede bei dem jährlichen Ministertreffen der UN-Vollversammlung.

Trump droht Nordkorea mit totaler Zerstörung

Trump hatte in seiner Rede an die Vollversammlung am Dienstag damit gedroht, Nordkorea im Falle einer Provokation «vollständig zu zerstören». Kim reagierte, indem er ankündigte, Maßnahmen «auf höchster Ebene» gegen die USA zu ergreifen.

Ri hatte am Freitag gegenüber Reportern angedeutet, dass Nordkorea eine Wasserstoffbombe testen könnte, um Kims Versprechen zu erfüllen. Am Samstag erwähnte er einen solchen Test aber nicht.