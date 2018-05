News

Abendnachrichten 02.05.2018

Zur Kasse bitte: Brüssel braucht nach dem Brexit Milliarden, v.a. von Deutschland. Lehrer in Not: Schläge, Mobbing, in jeder vierten Schule erleben Pädagogen Gewalt. Flirten auf Facebook? Warum Mark Zuckerberg jetzt auch Singles verkuppeln will.

