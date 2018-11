News

Abendnachrichten 05.11.2018

In Ruhestand: Erst befördert, dann versetzt - jetzt schickt Seehofer Maaßen endgültig in Rente. In New York beginnt der Prozess gegen den Drogenboss El Chapo. Außer Kontrolle: Immer mehr LKW-Fahrten werden zum tödlichen Unfallrisiko auf unseren Straßen.

