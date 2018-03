News

Abendnachrichten 25.03.2018

Festgenommen: Separatisten-Führer Puigdemont ist in deutschem Gewahrsam. Fest entschlossen: Für die Gun-Control-Bewegung ist der March for our lives nur der Anfang. Tief geschlafen? Es zeigt sich wieder: Das Uhren-Umstellen ist schwieriger als gedacht.

14:57 min