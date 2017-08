Jetzt per E-Mail teilen

© Sven Hoppe/dpa

Ein frustrierter Thomas Müller rang gerade vor einer großen Reporterschar um Erklärungen für das nächste Testspielversagen des FC Bayern, als sich der neue Sportdirektor auf leisen Sohlen aus der Münchner Fußball-Arena stehlen wollte. «Heute nicht, morgen», sagte Hasan Salihamidzic nur kurz. Nach dem 0:3 gegen einen starken FC Liverpool mochte der Nachfolger von Sportvorstand Matthias Sammer nicht gleich am ersten Arbeitstag in einem unerfreulichen Moment öffentlich Position beziehen. Der Sportchef duckte sich lieber weg.

Der neue Sportdirektor mag nichts sagen

Klartext sprach dafür am Dienstagabend sein direkter Vorgesetzter. Und Karl-Heinz Rummenigge ließ nach dem klar verpassten Einzug ins Finale des Audi Cups zwischen den Zeilen erahnen, dass beim deutschen Rekordmeister die Nervosität zunimmt. «Wir müssen schnell die Kurve kriegen, keine Frage», sagte der Vorstandschef in der ARD.

Vier von fünf Härtetests gegen internationale Gegner wurden jetzt verloren. Kurz vor dem Prestigeduell im Supercup am Samstag gegen Borussia Dortmund ist das ein schlechtes Vorzeichen. «Der Supercup wird von uns sehr wichtig genommen», sagte Rummenigge. Mit Blick auf den Ligastart gegen Bayer Leverkusen fügte er hinzu: «Es sind noch zweieinhalb Wochen bis zum Saisonstart, aber die sind auch schnell vorbei.» Und in Bezug auf den neuen Sportdirektor sagte Rummenigge noch: «Arbeit ist genug da für ihn, nach so einem Spiel erst recht.»

Die ganze Vorbereitung läuft unrund

Die Bayern-Bosse werden unruhig. Der Trainer beschwichtigt noch. Die Saisonvorbereitung war für Carlo Ancelotti bislang inklusive der Asienreise problematisch. «Unser Ziel ist es, am 18. August in bester Verfassung zu sein», wiederholte der Italiener erneut. Aber er rügte trotzdem Einstellung und Teamgeist gegen einen FC Liverpool, der durch Sadio Mané, Mohamed Salah und Daniel Sturridge dreimal hart zuschlug. «Wenn du gegen Bayern 3:0 gewinnst, ist fast alles super», kommentierte Liverpools deutscher Trainer Jürgen Klopp vergnügt.

Im Bayern-Spiel fehlt es fast an allem

Es war sogar schlimmer als das 0:4 in China gegen den AC Mailand. «Wir haben es über die gesamte Spielzeit nicht geschafft, als Einheit aufzutreten», sagte Müller, ein besorgniserregender Zustandsbericht. Es fehlt ein Grundniveau, eine Balance im Spiel, die Passsicherheit.

«Es geht auf und nieder. Aber das Ziel des FC Bayern ist, dass es nicht auf und nieder geht, sondern eine konstante Erfolgsserie gibt», erklärte Müller. Klar, noch ist alles Vorgeplänkel. «Es ist nichts Schlimmes passiert, aber wir sind gewarnt», sagte der Kapitän.

Rätselraten um Boateng und Robben

Die Führungskräfte Philipp Lahm und Xabi Alonso sind nicht mehr da. Neuzugang James Rodríguez zündet nicht. Einige Personalien geben Rätsel auf. Ancelotti musste Arjen Robben und Jérôme Boateng auch für das Spiel um Platz drei am Mittwoch gegen den SSC Neapel abmelden. «Sie sind noch nicht in Topverfassung», sagte der Italiener. Gegen Dortmund im Supercup soll das Duo aber bereit sein. Tatsächlich?

Müllers Ausblick auf den nationalen Fußball-Gipfel fiel eindeutig aus: «Wir haben am Samstag ein Spiel, wo es das erste Mal richtig ums Ergebnis geht.» Und um den ersten kleinen Titel der neuen Saison.