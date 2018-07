Der Videobeweis in der Fußball-Bundesliga soll einem Medienbericht zufolge von der kommenden Saison an mit virtuellen Abseitslinien und mehr Erklärungen für die Zuschauer in den Stadien verbessert werden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der DFB befinden sich dazu in den finalen Gesprächen, wie die "Sport Bild" am Dienstag berichtete.

Demnach sollen die Abseitslinien den Video-Assistenten in der neuen Saison die Arbeit erleichtern. Die Zuschauer werden auf den Videowänden über das Eingreifen des Videobeweises informiert. Die DFL hatte bereits vor einiger Zeit erklärt, beide Verbesserungen wenn möglich zur neuen Saison einführen zu wollen.

Die WM rettete den ramponierten Ruf des Videobeweises

Bei der Fußball-WM in Russland hatte der Videobeweis mit virtuellen Abseitslinien und Informationen für die Zuschauer zuletzt weitgehend gut funktioniert.

In der Bundesliga waren die Abseitslinien zu Beginn der vergangenen Saison nach Problemen wieder abgeschafft worden, Einblendungen für die Zuschauer hatte es bislang noch gar nicht gegeben.