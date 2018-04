News

Abendnachrichten vom 07.04.2018

Schock in Münster: Kleinlaster rast durch die Altstadt - mindestens vier Tote, unter ihnen der Fahrer. Koffer in Berlin: Carles Puigdemont gibt PK in der Hauptstadt - und will bleiben. Drama in Kanada: Eishockey-Jugendmannschaft verunglückt im Bus - Trauer

16:13 min