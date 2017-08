© dpa

Hasan Salihamidzic wird neuer Sportdirektor des FC Bayern. Der 40 Jahre alte Ex-Profi wurde am Montag in München von Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vorgestellt. Der Bosnier ist Nachfolger von Matthias Sammer, der vor einem Jahr aus gesundheitlichen Gründen beim deutschen Fußball-Rekordmeister als Sportvorstand ausgeschieden war. Salihamidzic erhält bei den Münchnern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. «Wir haben mit Brazzo einen Mann geholt, der den FC Bayern sehr gut kennt», sagte Rummenigge.

«Er kennt den FC Bayern von der Pike auf», betonte Hoeneß. «Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Mann gefunden haben, den wir lange gesucht haben», sagte Hoeneß. Bei der langwierigen Suche nach einem neuen Sportchef hatte die Bayern-Führung von namhaften Kandidaten wie Weltmeister Philipp Lahm oder Gladbachs Manager Max Eberl Absagen erhalten. Salihamidzic arbeitete bereits seit Jahresbeginn als Markenbotschafter für den FC Bayern.

Das fehlende Mosaikstück

«Als Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß auf mich zukamen, war mir sofort klar, dass ich das machen möchte», sagte Salihamidzic. «Ich werde erstmal versuchen, für die Spieler da zu sein», kündigte der neue Sportdirektor bei seiner Präsentation an. «Wir haben einen der besten Kader der Welt, einen der besten Trainer der Welt.» Rummenigge unterstrich: «Hasan ist ein ausgeschlafener Mensch. Er ist das Mosaikstücken, das uns noch gefehlt hat.»

"Habe in jedem Spiel & in jedem Training alles gegeben. So werde ich auch meine Aufgabe als Sportdirektor anpacken. Freue mich sehr darauf!" pic.twitter.com/xRkMbMB8Uy — FC Bayern München (@FCBayern) July 31, 2017

Rekord-Ausländer des FC Bayern

Der inzwischen 40 Jahre alte Salihamidzic war von 1998 bis 2007 für den deutschen Branchenprimus aktiv und absolvierte in der Zeit 234 Spiele in der Bundesliga. Er ist der Ausländer mit den meisten Liga-Partien des FC Bayern vor dem noch aktiven Franck Ribéry. 88 Mal kam Salihamidzic international zum Einsatz. In der Saison 2000/01 feierte der Bosnier beim Bayern-Triumph in der Champions League in Mailand gegen den FC Valencia den größten Erfolg seiner Karriere. Dazu kommen sechs deutsche Meistertitel und vier Siege im DFB-Pokal.

Der vom Hamburger SV gekommene Mittelfeldspieler ließ seine Karriere nach dem Weggang aus München beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin und für ein Jahr beim VfL Wolfsburg ausklingen. Anfang 2017 ernannten die Bayern Salihamidzic neben dessen ehemaligen Teamkollegen Giovane Elber und Bixente Lizarazu zum Markenbotschafter. Beim Werbetrip zuletzt in China und Singapur gehörte der Bosnier zur Münchner Reisegruppe.