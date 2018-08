News

Abendnachrichten 25.08.2018

Zur Kasse Bitte! Besserverdienende sollen höhere Steuern zahlen, um die Renten sicher zu machen. Wasser marsch! Kein Ende der Riesen-Feuer in Brandenburg - neuer Brand direkt an der Autobahn. Karre statt Knarre: Kalaschnikow will Elektro-Autos bauen.

