Hertha, Mainz und Stuttgart gewinnen

Auch ohne Felix Magath an der Seitenlinie ist Hertha BSC der erste Sieg seit drei Monaten gelungen. Die Berliner, die auf ihren neuen Trainer wegen eines positiven Corona-Tests verzichten mussten, gewannen am Samstag mit 3:0 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Der FSV Mainz 05 vergrößerte mit dem 4:0 (1:0) in einem kuriosen Spiel mit drei Elfmetern die Abstiegssorgen von Arminia Bielefeld.

Der SC Freiburg kletterte durch ein 0:0 bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth vorerst auf Champions-League-Platz vier. Der VfB Stuttgart kam nach zweimaligem Rückstand noch zu einem 3:2 (1:2) gegen den FC Augsburg und verbesserte sich auf Platz 14 vor dem FCA und der Hertha. Bielefeld rutschte auf Platz 17 ab.

Vertretung für Magath

Magath wurde im Olympiastadion von Mark Fotheringham vertreten. Seine Hertha ging durch Niklas Stark (39. Minute) nach einem Freistoß in Führung. Der frühere Hoffenheimer Ishak Belfodil (63.) und Lucas Tousart (74.) erhöhten nach der Pause für die Berliner.

Mainz führte enorm früh durch den Treffer von Jonathan Burkardt (1.), der für diesen nur 27 Sekunden brauchte. Es war das geteilt schnellste Tor der Saison. Für Verwirrung sorgte nach einer Viertelstunde ein vermeintlicher Treffer von Moussa Niakhaté, den Schiedsrichter Felix Zwayer nach einem Signal der Torlinientechnik mit Verzögerung zunächst gab. Nach Eingreifen des Videoassistenten und Ansicht der Bilder änderte Zwayer aber seine Entscheidung.

Tomás war der Matchwinner

Niakhaté (65.) traf dann doch noch, der Franzose verwandelte den ersten von drei Foulelfmetern für den FSV. Burkhardt (75.) und Marcus Ingvartsen (79.) waren bei den weiteren erfolgreich.

Beim Abschiedsspiel von Vorstandschef Thomas Hitzlsperger geriet Stuttgart durch ein Tor von André Hahn (6.) in Rückstand. Waldemar Anton (44.) gelang zwar der Ausgleich, doch Michael Gregoritsch (45.+1) stellte die Augsburger Führung schnell wieder her. Omar Marmoush (79.) sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß zunächst für den erneuten Ausgleich, ehe Tiago Tomás (85.) die VfB-Fans noch lauter jubeln ließ.