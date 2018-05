Der lange verletzte Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer wird im Saisonfinale nicht mehr für seinen Club FC Bayern München auflaufen. «Manuel wird gegen Stuttgart nicht spielen - und auch im Pokalfinale nicht», sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes dem Fachmagazin «Kicker» mit Blick auf das letzte Bundesliga-Spiel der Münchner am Samstag und das Pokalendspiel gegen Eintracht Frankfurt eine Woche später.

Damit könnte Neuer nach seinem Mittelfußbruch frühestens am 2. Juni im vorletzten Testspiel der Nationalmannschaft vor der WM gegen Österreich ein Comeback feiern. Sechs Tage später steht eine Partie gegen Saudi-Arabien an. Bundestrainer Joachim Löw nominiert am kommenden Dienstag seinen vorläufigen Kader für das Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland.

Neuer lässt WM-Teilnahme offen

Ein Neuer-Comeback noch vor der Nominierung ist für Löw keine Bedingung für dessen Berücksichtigung. Neuer selbst hatte seine WM-Teilnahme zuletzt offen gelassen. «Das kann ich heute noch gar nicht sagen», sagte er angesprochen auf eine mögliche WM-Teilnahme.

«Ich fühle mich bei den Sachen, die ich bisher mache, sehr wohl und bin sehr zufrieden», sagte er. «Es hat alles vernünftig reagiert und ich werde Step by Step weiter versuchen, an mir zu arbeiten.» Der 32 Jahre alte Keeper hat seit September 2017 nach seinem dritten Mittelfußbruch kein Spiel mehr.