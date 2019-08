Den FC Augsburg und den FSV Mainz 05 hat es schon erwischt. Die beiden Fußball-Bundesligisten scheiterten am Samstagnachmittag als erste Favoriten in der ersten Runde des DFB-Pokals. Augsburg verlor beim Regionalligisten SC Verl 1:2 (0:2) und Mainz im Derby beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern 0:2 (0:0). Bayer Leverkusen und der durch die Tönnies-Affäre belastete FC Schalke 04 hielten sich schadlos, der SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf behielten in der Verlängerung die Nerven.

In Verl ging der Außenseiter durch ein Eigentor von Augsburgs Marek Suchy (9.) verdient in Führung. Das Tor von Ron Schallenberg (23.) hätte allerdings wegen einer vorausgegangenen Abseitsstellung nicht gelten dürfen. André Hahn per Foulelfmeter (83.) machte es noch einmal spannend.

Im Rheinland-Pfalz-Derby auf dem Betzenberg vergaben die Mainzer zahlreiche Chancen, ehe Manfred Starke (63.) per Foulelfmeter für den FCK traf. Florian Pick (90.) sorgte für die Entscheidung.

Proteste gegen Tönnies

Schalke agierte beim standesgemäßen 5:0 (1:0) beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel, der in ersten Pokalrunden zuvor dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach das Leben schwer gemacht hatte, zunächst behäbig. Steven Skrzybski (44.), Guido Burgstaller (61./83.), Daniel Caligiuri (65./Foulelfmeter) und Münir Mercan (73.) sorgten für mehr Ruhe im Verein. Teile der Fans hatten die Pokal-Partie genutzt, um vor dem Anpfiff gegen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nach dessen umstrittenen Aussagen über Afrika zu protestieren. Sie zeigten ihm etliche übergroße Rote Karten.

Düsseldorf geriet beim FC 08 Villingen, dem Tabellenvorletzten der Oberliga Baden-Württemberg, durch einen Foulelfmeter von Steven Ukoh (42.) in Rückstand. Neuzugang Nana Ampomah (56.) gelang der Ausgleich, ehe der 18-jährige Kelvin Ofori (102.) und Rouwen Hennings (116.) in der Verlängerung zum 3:1 (0:1, 1:1)-Endstand trafen. Freiburg gewann beim Drittligisten 1. FC Magdeburg 1:0 (0:0, 0:0) durch den Treffer von Luca Waldschmidt (93.).

Fortuna erst in der Verlängerung

Bayer Leverkusen hatte bei Regionalligist Alemannia Aachen weniger Mühe und gewann 4:1 (2:0). Bayer ging durch ein Eigentor von Peter Hackenberg (19.) in Führung, Kevin Volland (39.), der kurz zuvor eingewechselte Leon Bailey (72.) und Kai Havertz (88.) legten nach. Stipe Batarilo-Cerdic (56.) gelang nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.

Zweitligist Dynamo Dresden gewann 3:0 (1:0) beim Oberligisten TuS Dassendorf. Die Partie wurde in Zwickau gespielt. Auch Arminia Bielefeld (1:0 beim Regionalligisten Viktoria 89 Berlin) und Erzgebirge Aue (4:1 beim Regionalligisten Wacker Nordhausen) sind eine Runde weiter.