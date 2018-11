Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sieht sich bei der anstehenden Regionalliga-Reform weiter voll im Plan. Die dafür eingesetzte Arbeitsgruppe habe bei ihrer dritten Sitzung einen Vorschlag verabschiedet, der nun dem DFB-Präsidium vorgelegt werden soll, teilte der Verband am Montag mit. "Der Vorschlag sieht als vorrangiges Ziel weiterhin die Reduzierung der Regionalliga von fünf auf vier Staffeln vor, aus denen alle Meister direkt in die 3. Liga aufsteigen", hieß es in der Mitteilung.

Zeitplan festgelegt - Verabschiedung für September 2019 geplant

Die Entscheidung in der Arbeitsgruppe dafür sei einstimmig gefallen, enthalten hätten sich lediglich zwei Vertreter der 3. Liga. Der "Kicker" hatte zuvor berichtet, die Regionalliga-Reform stehe kurz vor dem Scheitern, weil sich die Arbeitsgruppe bereits aufgelöst habe. Demnach hätte keiner der verschiedenen Vorschläge eine Mehrheit bekommen.

Der DFB widersprach dem und betonte das Festhalten am bisherigen Zeitplan: Am 7. Dezember soll das DFB-Präsidium über den Vorschlag sprechen. Verabschiedet werden soll die Neuregelung beim DFB-Bundestag am 26. und 27. September 2019.

Zweijährige Übergangsregelung - dann soll es nur noch vier Staffeln geben

Bei dem Beschluss im Dezember 2017 hatte sich der DFB-Bundestag nur auf ein zweijähriges Übergangsmodell mit vier Aufsteigern aus fünf Staffeln geeinigt. "2019 muss die Zukunft der Regionalliga final geklärt werden. Hoffentlich im Konsens", hatte Vizepräsident Rainer Koch damals gesagt.

Der Vorschlag sieht unter anderem vor, dass die Clubs der Regionalligen Nord, Nordost und Bayern auf zwei Staffeln verteilt werden. Sollte dies den drei Verbänden nicht gelingen, "hätten sie eine genaue Begründung darzulegen, wie stattdessen die beiden Aufsteiger in ihrem Gebiet zu ermitteln sind", hieß es vom DFB. Zudem gibt es auch zukünftig die Regionalligen West und Südwest.