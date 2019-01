Sala verschwindet auf Weg zu neuem Klub

Ein Kleinflugzeug mit dem argentinischen Profi-Fußballer Emiliano Sala (28) an Bord ist über dem Ärmelkanal vom Radar verschwunden. Sala war nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City. Die kleine Propellermaschine wurde zuletzt nahe der britischen Kanalinsel Guernsey geortet. Vieles deutete am Dienstag auf einen Absturz hin. Einsatzkräfte suchten mit Booten und von der Luft die Meeresoberfläche nach Trümmern ab.

"Es gibt keine Spur von dem Flugzeug", teilte die Polizei Guernsey am Dienstagmittag mit. Der Pilot hatte am späten Montagabend auf dem Weg von Westfrankreich in walisische Cardiff über dem Ärmelkanal den Kontakt zur Flugverkehrskontrolle verloren. Erst vor wenigen Tagen war Salas Wechsel vom FC Nantes zu Cardiff City bekanntgeworden.

Die französische Zivilluftfahrtbehörde bestätigte am Dienstagmittag, dass der 28-jährige Sala an Bord des Geschäftsflugzeugs PA 46 Malibu war.

Sala ist Cardiffs Rekord-Transfer

Die Polizei Guernsey gab an, dass insgesamt zwei Menschen an Bord des Kleinflugzeugs waren, nach Angaben von France Info waren es hingegen zwei Passagiere und ein Pilot. "Wir sind sehr besorgt um die Sicherheit von Emiliano Sala", sagte der Vorsitzende von Cardiff City, Mehmet Dalman, nach Angaben des britischen "Guardian".

Noch am Montag postete Sala auf Twitter ein Foto mit dem Team von FC Nantes und verabschiedete sich bei seiner ehemaligen Mannschaft. Das Team twitterte, dass Sala für immer gelb und grün bleiben werden - das sind Farben von FC Nantes. "Ich kann nicht abwarten, mit dem Training anzufangen und meine neuen Teamkollegen zu treffen", sagte Sala in einem kurzen Video vor wenigen Tagen. Medienberichten zufolge soll der Wechsel des Fußballers rund 17 Millionen Euro gekostet haben - ein Rekord für Cardiff City.

"Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Ich hoffe, dass wir bald gute Nachrichten bekommen", sagte der Vater des Fußballers, Horacio Sala, im argentinischen Fernsehsender C5N. "Für ihn und für uns alle war sein Transfer nach Cardiff ein großer Schritt. Er ist ein Junge vom Dorf, bescheiden, jemand, der immer gekämpft hat. Hoffentlich geht alles gut aus."

Nantes' Pokalspiel abgesagt

Sala stammt aus dem Ort Cululú in der argentinischen Provinz Santa Fe im Nordosten des Landes. Es spielte in Argentinien nie professionell Fußball, sondern bestritt seine gesamte Karriere in Frankreich, wo er in Orléans, Niort, Bordeaux, Caen und zuletzt in Nantes unter Vertrag stand.

Fünf Flugzeuge und zwei Rettungsboote hatten bis zum Dienstagmittag rund 1.500 Quadratkilometer im Ärmelkanal abgesucht - ohne Erfolg. Die Suche ginge weiter, berichtete die Polizei von Guernsey. In der Nacht war sie aufgrund der widrigen Wetterbedingungen für einige Stunden unterbrochen worden - wurde aber am Morgen fortgesetzt.

Wegen des Verschwindens von Sala ist auch das Pokal-Spiel zwischen FC Nantes und SSG Entente vertagt worden. Eigentlich sollte das Spiel am Mittwochabend stattfinden, der französische Fußballverband führt es nun aber als "verschoben" auf. Nach Angaben der Sportzeitung "L'Équipe" soll das Spiel am Sonntag nachgeholt werden.