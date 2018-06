Dank Superstar Lionel Messi steht Vize-Weltmeister Argentinien doch noch im Achtelfinale der Fußball-WM. Der fünfmalige Weltfußballer schoss beim dramatischen 2:1 (1:0)-Sieg über Nigeria mit seinem ersten WM-Treffer nach 660 erfolglosen Minuten das 1:0 (14. Minute) und war mit dem 100. Tor des Turniers der Wegbereiter des so dringend benötigten Sieges. Nach dem Ausgleich durch Victor Moses (51.) per Foulelfmeter sah es nach einem bitteren Vorrunden-Aus aus, doch Marcos Rojo erlöste Messi und den auf der Tribüne leidenden Diego Maradona mit seinem Tor in der 86. Minute. Nächster Gegner ist der EM-Zweite Frankreich.

Nullnummer in Moskau

Sieger der Gruppe D wurde jedoch Kroatien. Das zum Geheimfavoriten aufgestiegene Team beendete mit einer besseren B-Elf das erste WM-Abenteuer von Außenseiter Island und bekommt es in der K.o.-Runde mit Dänemark zu tun. Trotz einer annähernden Komplett-Rotation vermasselte der WM-Dritte von 1998 den sympathischen Insel-Kickern beim umkämpften 2:1 (0:0) das erhoffte Fußball-Wunder. In Rostow am Don trafen der Ex-Hamburger Milan Badelj (53. Minute) und der frühere Dortmunder Ivan Perisic (90.) für die Kroaten. Der Treffer von Gylfi Sigurdsson (76./Handelfmeter) war zu wenig für die Isländer.

Dänemark qualifizierte sich dank der ersten WM-Nullnummer für das Achtelfinale. Gegen Frankreich kam das Team um den Neu-Dortmunder Thomas Delaney im Moskauer Luschniki-Stadion zu einem 0:0 und schloss die Gruppe C damit hinter der schon zuvor für die K.o.-Runde qualifizierte Équipe Tricolore auf dem zweiten Platz ab. Die Dänen hätten sich sogar eine Niederlage leisten können, denn im Parallelspiel unterlag Australien gegen die schon ausgeschiedenen Peruaner mit 0:2 (0:1). André Carillo (18. Minute) und Paolo Guerrero (50.) erzielten die Tore zu Perus erstem WM-Sieg seit 40 Jahren.

DFB-Elf will alles klar machen

Die deutsche Fußball-Nationalmannnschaft bestreitet ihr Gruppen-Finale gegen Südkorea am Mittwoch (16.00 Uhr) ohne Sebastian Rudy. "Das Spiel ist zwei, drei Tage zu früh. Die Nase ist mehrfach gebrochen. Es macht keinen Sinn, auch nicht mit einer Maske, weil er eine Narkose bekommen hat", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag in Kasan. Dagegen ist Mats Hummels nach seiner Pause wegen eines verrenkten Halswirbels wieder einsatzbereit.

Nach dem 2:1 gegen Schweden will der Weltmeister den Achtelfinaleinzug aus eigener Kraft klar machen. "Die Mannschaft hat erkannt, dass dieser Sieg erstmal ein kleiner Schritt war und dass ein zweiter folgen muss, dass wir das Spiel gewinnen müssen gegen Südkorea", sagte Löw. Ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung reicht unabhängig vom Resultat des Parallelspiels Mexiko gegen Schweden.

Strafe für ausfallenden Jubel

Nach den Tumulten beim deutschen WM-Vorrundenspiel gegen Schweden kommen DFB-Büroleiter Georg Behlau und Ulrich Voigt aus der Medienabteilung mit einer Geldstrafe davon. Die Disziplinarkommission des Fußball-Weltverbands verurteilte das Duo wegen "unsportlichen Verhaltens" zu jeweils 5000 Schweizer Franken (4340 Euro) und sprach Rügen aus, wie die FIFA am Dienstag mitteilte.

Dabei habe das Gremium berücksichtigt, dass die Funktionäre wie auch der Deutsche Fußball-Bund sich bei den Schweden zeitnah entschuldigt hatten. Zudem hatte der DFB bereits angekündigt, dass Behlau und Voigt beim letzten Gruppenspiel gegen Südkorea am Mittwoch in Kasan keine Funktionen im Stadion-Innenraum wahrnehmen werden. Beide hatten nach dem 2:1 der deutschen Mannschaft provozierend vor schwedischen Delegationsmitgliedern gejubelt.

Die Schweden wollen gegen den bisherigen Gruppenprimus Mexiko das Achtelfinale klar machen. "Wir waren in der Lage, gegen den amtierenden Champion bis auf die letzten zehn Sekunden mitzuhalten. Das hat uns stärker und zuversichtlicher gemacht. Unsere Mentalität ist sehr gut. Wir haben ein gutes Gefühl", sagte Trainer Janne Andersson vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel. Mit einem Sieg gegen Mexiko steht die schwedische Auswahl im Achtelfinale, bei einem Remis oder einem eigenen Sieg sind die Mexikaner sicher weiter.

