Jetzt per E-Mail teilen

© dpa

Ein Medienbericht über angebliche Aussagen Cristiano Ronaldos bei seiner Gerichtsverhandlung hat Spekulationen über eine Rückkehr des Real-Madrid-Superstars nach England in Gang gesetzt. Der spanische Radiosender Cadena Ser hatte am Freitagabend auf seiner Homepage berichtet, der Weltfußballer habe am Montag bei seiner Anhörung nahe Madrid wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung erklärt: «In England hatte ich nie solche Probleme, deshalb würde ich gerne dorthin zurückkehren.» Der 32-Jährige hatte von 2003 bis 2009 für Manchester United gespielt.

Der portugiesische Nationalspieler wird beschuldigt, insgesamt 14,7 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Konkret geht es um Einnahmen aus Bildrechten. Ronaldo soll die Vorwürfe Medienberichten zufolge vor der zuständigen Richterin zurückgewiesen haben.

Ronaldo dachte schon früher an Wechsel

Bereits als die Affäre vor einigen Wochen bekannt geworden waren, hatte der Star-Stürmer über mangelnde Unterstützung seitens seines Klubs geklagt. Angeblich soll er damals bereits seinen Weggang aus Madrid angekündigt haben. Zuletzt war davon aber nicht mehr die Rede.

Ein Wechsel Ronaldos nach England wäre der zweite große Abschied eines Topspielers der spanischen Primera División in diesem Sommer. Paris St. Germain ließ sich die Dienste von Barcelonas Neymar sagenhafte 222 Millionen Euro Ablöse kosten.