Abendnachrichten 28.03.2020

Kontaktverbot lockern? Merkels Botschaft aus der Quarantäne: "Seien Sie geduldig". +++ Schnelle Finanzhilfe? Kleine Unternehmen landen in ewiger Berliner Warteschlange. +++ Wird Ausflugsverbot befolgt? Am Tegernsee ja, in Berlin eher weniger.

17 min