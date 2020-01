Werder Bremen taumelt weiter - 0:3 gegen Hoffenheim

Die eklatante Heimschwäche macht die Lage für Werder Bremen im Abstiegskampf immer bedrohlicher. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim verloren die Norddeutschen am Sonntag in der Bundesliga 0:3 (0:0) und kassierten damit bereits die 6. Saisonniederlage im Weserstadion. Bislang konnte das Team von Trainer Florian Kohfeldt zu Hause erst eine Partie gewinnen.

Vor 40.000 Zuschauern besiegelten ein Eigentor von Davy Klaassen (65. Minute), ein Hacken-Tor von Christoph Baumgartner (79.) und ein Treffer von Sargis Adamyan (83.) den nächsten herben Rückschlag für die Bremer, die nach dem 1:0 in Düsseldorf zum Rückrundenstart vor einer Woche noch auf die Wende gehofft hatten. So bleibt die Situation für die Grün-Weißen aber extrem prekär.

Werder zeigte sich zwar auch dank Neuzugang Kevin Vogt defensiv lange Zeit stabiler, offensiv blieben die Bremer aber erschreckend harmlos. Bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar benötigen die Hanseaten dringend noch einen neuen Stürmer, soll es mit dem Klassenerhalt klappen.

Eigentor verdeutlicht Werders verkorkste Saison

Bremens Hoffnungsträger Vogt war rechtzeitig für das Duell mit seinem Ex-Club wieder fit geworden. Nur eine Woche nach seiner im Spiel bei Fortuna Düsseldorf erlittenen Gehirnerschütterung meldete sich der Winter-Transfer gesund und feierte damit sein Heim-Debüt für die Grün-Weißen. Mit seiner Ausstrahlung und Präsenz tat der Abwehrchef dem Spiel der Hausherren sehr gut. Werder war von Beginn an bemüht, Druck aufzubauen. Allerdings blieb im Spiel nach vorne bei den Norddeutschen wie so oft in dieser Saison vieles Stückwerk. Bis auf einen Vogt-Kopfball brachten die Hausherren daher zunächst nicht viel zustande.

Die beiden besten Gelegenheiten in einer insgesamt ereignisarmen ersten Halbzeit hatten so die Gäste. Doch Andrej Kramaric traf erst frei stehend nur das Außennetz, dann scheiterte er an Werder-Torwart Jiri Pavlenka. Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder hatte sein Team nach der Auftaktpleite gegen Frankfurt auf 4 Positionen verändert. Auch, weil der Norweger Havard Nordtveit kurzfristig wegen Problemen am Oberschenkel passen musste. Im Sturm feierte der Israeli Munas Dabbur sein Startelf-Debüt. Der im Winter vom FC Sevilla gekommene Angreifer blieb aber bis auf eine Chance kurz nach der Pause wirkungslos.

Die Bremer wurden nach dem Seitenwechsel offensiver und kamen durch Maximilian Eggestein zu ersten Möglichkeiten. Der Treffer fiel aber auf der anderen Seite. Nach einer Ecke senkte sich der Ball aus dem Getümmel ins Bremer Gehäuse, Klaassen war als letzter Spieler noch dran. Ein Gegentor, wie es typisch ist für die verkorkste Bremer Saison. Schon gegen Mainz hatte ein kurioses Eigentor von Pavlenka die Niederlage eingeleitet. Danach brach Werder wieder auseinander und agierte wie ein Absteiger. Hoffenheim nutzte die Schwäche zu 2 weiteren Toren.