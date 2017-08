Offiziell: Skandalsänger kifft und nimmt Medikamente Justin Bieber nimmt Drogen! 31.01.2014 11:00 Uhr / Ok-Magazin.de

© SIPA/WENN.com

Jetzt ist es offiziell: Nach dem illegalen Autorennen, der Festnahme und der anschließenden Freilassung liegt jetzt der toxikologische Bericht von Justin Bieber (19) vor.

Und der verspricht ganz und gar nichts Gutes! Laut "TMZ" wurde der Urin des 19-Jährigen getestet - es wurden Spuren von Marihuana und des Angstlösers Xanax gefunden.

Damit steht wirklich fest, dass der Skandalsänger nicht nur ein Kiffer ist, sondern auch ernsthafte Probleme mit verschreibungspflichtigen Medikamenten hat.

In den USA hat Bieber jetzt keine guten Aussichten auf ein ruhiges Leben als junger Millionär. Wie "Ok-Magazin.de" berichtet, kann es gut sein, dass der Rüpel-Teenie bald in sein Heimatland Kanada zurückgehen muss. Am 14. Februar muss sich der Musiker noch einmal vor Gericht verantworten.