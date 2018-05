News

Abendnachrichten 11.05.2018

Deutlich: Merkel greift Trump wegen seiner Iran-Entscheidung scharf an. Beträchtlich... teurer ist Trinkwasser in Deutschland geworden. Das liegt auch am Wassersparen! Plötzlich... fiel der Vatertag ins Wasser - mit Starkregen und Überschwemmungen.

15:40 min