Abendnachrichten 09.11. 2018

Deutscher Schicksalstag: Republik, Pogrom und Mauerfall - alles am 9.November. Terrorangriff in Melbourne: Mutmaßlicher Islamist sticht in Einkaufsstraße auf Passanten ein. Ungewisse Zukunft: Karstadt und Kaufhof dürfen fusionieren.

