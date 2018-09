#Trainerin und Mutter

Ob Leinwand-Schönheit Gwyneth Paltrow, Po-Wunder Jennifer Lopez oder Hüftschwung-Meisterin Shakira: Tracy Anderson hat schon so manchem Promi zur Traumfigur verholfen. Der perfekte Body sei laut der Fitness-Trainerin auch nach einer Schwangerschaft noch zu erreichen – und als zweifache Mutter weiß Anderson, wovon sie da spricht. „Ich habe nach der Geburt einen besseren Körper als ich mir je erträumt habe“, so die 40-Jährige in ihrer aktuellen DVD.

#Gutes Zeit-Management ist A und O

„Das beste, was Sie tun können, ist zu warten, bis ihr Arzt Ihnen das Okay gibt, zu trainieren“, rät Anderson. Danach könne man laut der Fitness-Expertin gleich voll ins Workout einsteigen. Fünf bis sechs Tage pro Woche zwischen 30 und 90 Minuten: So viel Einsatz müssen Mütter schon aufbringen. Für welches Fitnessprogramm man sich am Ende entscheidend, sei am Ende egal, solange es Spaß macht und nicht gesundheitsbelastend ist. Angeblich könne man auch schon während der Schwangerschaft mit dem Training beginnen – vorausgesetzt, dass man zuvor mindestens sechs Monate Sport gemacht hat. Wichtig: Vorher unbedingt mit dem Arzt über das Vorhaben sprechen!

#Ernährung ist genauso wichtig wie Training

„Essen Sie nur ‚echtes‘ Essen, also biologisch und nachhaltig“, lautet der simple wie effektive Tipp der Promi-Trainerin. Nicht zu empfehlen sei hingegen Fast Food. Dieses raubt nach Meinung von Tracy Anderson nur Energie. Beim Weg zur Traumfigur, so die US-Amerikanerin, sollten Neu-Mütter den Blick nicht nach rechts oder links wenden. Ein Vergleich mit anderen Frauen würde nur zu Neid sowie Frust führen. Lieber auf den eigenen Körper und die persönlichen Ziele konzentrieren!

Angeber-Fact: Tracy Anderson ist der lebende Beweis, dass Mütter nach der Geburt des Kindes in kürzester Zeit viel Hüftgold verlieren können. Die Fitness-Trainerin nahm während der Schwangerschaft 30 Kilo zu. Zu sehen ist davon heute nichts mehr.