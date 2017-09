Genussvolle Fitness Aus nur 3 Zutaten: Dieser Drink ist ein Fettkiller 19.05.2016 11:06 Uhr

Der Sommer steht in den Startlöchern. Ein echter Grund zur Freude, wären da nicht die Fettpölsterchen, die ihr euch in der kalten Jahreszeit angefuttert habt. Aber Ladys, keine Sorge, hier ist die Lösung: ein köstlicher Shake, der das Fett nur so schmelzen lässt.

Gut für die Gesundheit UND den Auftritt

Ihr wollt euch erfrischen und gleichzeitig Kalorien sparen? Dann fallen diverse Softdrinks schon mal raus. Aber keine Sorge, es gibt ja den Wunder-Shake! Für diesen braucht ihr: Buttermilch, etwas Basilikum und eine Orange. Dann mal ab in die Küche.

Die Zubereitung

Trends Regenbogen-Milchshae Ihr sucht noch nach einem kleinen Highlight für den Osterbrunch? Dann überrascht eure Lieben doch mit einem Regenbogen-Milchshake. Mehr lesen

Zupft die Blätter von einem Zweig Basilikum ab und hackt sie fein. Reibt die Schale der Orange ab und presst den Saft aus. Gebt nun 250 Milliliter Buttermilch in einen hohen Behälter und fügt den Saft sowie die geriebene Orangenschale hinzu. Jetzt ordentlich mit einem Stabmixer pürieren. Dann kommen die gehackten Basilikumblätter hinzu und werden mit einem Löffel untergerührt. Abschließend noch mit Limettenscheiben oder Kräutern dekorieren, einen Strohhalm einstecken und schon kann das figurbewusste Schlürfen beginnen. Yummy!

Mit diesem Shake fällt das Abnehmen garantiert leicht. © Fotolia_Aleksey-Zakharov

Warum der Buttermilch-Drink ein Hit ist

Den Shake könnt ihr ganz ohne schlechtes Gewissen trinken, denn: Buttermilch hat weniger als ein Prozent Fett und nur 37 Kalorien pro 100 Milliliter. Dafür ist sie reich an Calcium. Die Orange versorgt euch zusätzlich mit Vitaminen und kurbelt die Fettverbrennung an. Insgesamt also der optimale Begleiter für eure Diät.

Angeber-Fact: Buttermilch ist ein Nebenprodukt, das bei der Produktion von Butter entsteht. Genau deshalb ist sie auch so arm an Fett – denn dieses wird in weiten Teilen in dem Streichfett gebunden.