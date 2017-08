Jetzt per E-Mail teilen

Bayerns Grünen-Spitzenkandidatin Claudia Roth hat sich mit CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer einen Monat vor der Wahl einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Im ersten "17:30 Sat.1 Bayern Bundestagsduell" ging es unter Moderation von Ralf Exel um die Themen Flüchtlinge, Landwirtschaft, Sicherheit und Steuersenkung. Besonders hoch her ging es beim Thema Flüchtlinge: Claudia Roth warf der Bundesregierung vor, Flüchtlinge in Nordafrika zurück in Lebensgefahren zu schicken. Immerhin war man sich einig, dass mehr gegen die Fluchtursachen unternommen werden müsse.