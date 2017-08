Auto stürzt auf feiernde Jugendliche: Mädchen (15) überfahren

Ein Autofahrer verliert in einer scharfen Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der stürzt über eine Böschung in eine Gruppe Jugendlicher. Und setzt einer sommerlichen Feier ein tragisches Ende.

Gelbe Markierungen und dunkle Verfärbungen sind am 05.08.2017 an der Unfallstelle an der Böschung zur Alz bei Garching an der Alz zu sehen. An dieser Stelle war am Vorabend ein Wagen in eine Gruppe feiernder Jugendlicher gestürzt. © Matthias Balk/dpa

Tragisches Ende eines abendlichen Badeausflugs: Ein Auto ist in Bayern in eine Gruppe feiernder Jugendlicher gestürzt und hat eine Schülerin getötet. Weitere sechs Menschen wurden bei dem Unfall in Garching an der Alz im Landkreis Altötting verletzt. Das Auto war am späten Freitagabend in einer scharfen Rechtskurve von einem Feldweg abgekommen und eine etwa sechs Meter hohe Böschung hinabgestürzt, wie die Polizei mitteilte. Am Ufer der Alz landete es in einer Gruppe von fünf feiernden Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren.

Sechs Meter hohe Böschung

Zwei von ihnen wurden unter dem Auto eingeklemmt, die anderen konnten sich rechtzeitig retten. Eine 15-Jährige sei noch am Ufer ihren schweren Verletzungen erlegen, hieß es. Ein 16 Jahre alter Schüler kam am Freitagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 27-jährige Autofahrer und seine vier Begleiterinnen im Alter zwischen 22 und 25 Jahren kamen mit leichteren Blessuren davon.

Alle Autoinsassen wurden leicht verletzt

Warum der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, blieb zunächst unklar. Sollte kein Defekt vorgelegen haben, droht dem Mann bei einer Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

"Zur Klärung des Unfallherganges wurde von der Staatsanwaltschaft Traunstein ein unfallanalytisches, sowie technisches Gutachten in Auftrag gegeben. Am Unfallort waren die Freiwillige Feuerwehr Garching mit 25 Mann, das BRK mit 40 Mann, die Wasserwacht mit 34 Mann, die Polizei mit 13 Mann, sowie das Kriseninterventionsteam mit 4 Mann im Einsatz."

(dpa/Polizei Oberbayern Süd)