Eine Frau liest an der Isar in München ein Buch. © Frank Leonhardt/dpa

Das Bade- und Bootsfahrverbot für die Isar in München ist aufgehoben worden. Die Pegelstände seien in der Zwischenzeit ausreichend gesunken, teilte das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) der Stadt München am Mittwoch mit. Ab sofort gelte wieder die allgemeine Bade- und Boot-Verordnung. Verboten ist demnach das Baden im Bereich von Wehren und Abstürzen.

"Die Isar ist ein alpiner Wildfluss. Beim Baden und Bootfahren ist Vorsicht angebracht", hieß es weiter.

Für das Stadtgebiet und den Landkreis München war seit Samstag ein allgemeines Bade-und Bootverbot in Kraft, nachdem bei Unwettern die Pegelstände stark angestiegen waren. Rettungskräfte mussten immer wieder wegen gekenterter Schlauchboote und gestrandeter Menschen ausrücken. (dpa)