Obduktion: Junger Hund wurde nicht erschossen

Adi und sein Frauchen sind bei einem Spaziergang nahe Plixenried in der Gemeinde Altomünster unterwegs. Die Frau fährt mit dem Fahrrad während Adi hinter ihr her läuft. Plötzlich - ein lautes Geräusch und Adi liegt am Boden. Die Besitzerin denkt zunächst, dass Adi sich nur ausruhen will. Doch schnell wird klar: Ihr Hund ist lebensgefährlich verletzt. Wenige Minuten später stirbt der junge Weimaraner. Die Polizei will die Wunde später "eindeutig als Schusswunde identifiziert" haben. Frauchen und die Beamten sind fassungslos. Wer würde ohne Grund einen Hund aus dem Hinterhalt erschießen. Die Polizei startet einen Zeugenaufruf. Sogar die Tierrechtsorganisation PETA hilft mit und setzt eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung des vermeintlichen Täters aus. "Bitte helfen Sie mit, diese grausame Tat aufzuklären", hieß es in einer Mitteilung der Tierschützer zu dem Unfall.

In einen Stock gerannt

Erst nach einer Obduktion wird klar, Adi wurde nicht erschossen. Obwohl die Wunde einer Schussverletzung sehr ähnelt, stellt sich heraus, dass Adi durch einen Stock gestorben ist. Der junge Weimeraner muss wohl so unglücklich in den Ast gelaufen sein, dass er von diesem aufgespießt wurde. Der Stock bohrte sich durch seine Lunge und Adi erlag schließlich den schweren Verletzungen.