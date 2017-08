Eine ungewöhnliche Strafe, die dem 19-Jährigen aufgebrummt wurde. Doch die Richterin wollte scheinbar sicher gehen, dass der junge Mann in Zukunft auf die Lesbarkeit seines Nummernschildes achtet.

Jetzt per E-Mail teilen

Schüler lesen in ihren Büchern. © Marius Becker/dpa

Weil er ein Kennzeichen falsch an seinem Motorrad befestigte, hat eine Jugendrichterin einen jungen Mann zu 20 Stunden Lesen verdonnert. Die ausgefallene Strafe erhielt der 19-Jährige, weil sein Nummernschild bereits zum zweiten Mal wegen schwieriger Lesbarkeit aufgefallen war, wie das Münchner Amtsgericht am Montag mitteilte. Weil der Mann offenkundig nichts gelernt habe, verurteilte die Richterin den Mann zu der sogenannten Leseweisung. Dadurch solle er motiviert werden, "sich auf intellektueller Ebene noch einmal mit der Tat auseinanderzusetzen". Das Urteil vom 8. Juni ist rechtskräftig (Az.: 1022 Ds 463 Js 134042/17).

Lesestoff, der zum Problem passt

Bei der "Leseanweisung" handelt es sich um eine erzieherische Maßnahme, die an der Hochschule München durchgeführt wird. Die verurteilten Jugendlichen suchen sich aus vorgeschlagenen Bücher Exemplare aus, die zu ihren Interessen oder Problemen passen. Das Amtsgericht München schreibt dazu:

"Im Rahmen eines Erstgesprächs suchen sich die Jugendlichen aus einer größeren Anzahl von Vorschlägen Bücher aus, die zu ihren Interessen und/oder Problemlagen passen. In Gesprächsterminen wird dann über die Lektüre gesprochen und der Bezug zum eigenen Leben hergestellt. Die Maßnahme wird mit einer Abschlussarbeit beendet, in der die Inhalte der Bücher und Gespräche in unterschiedlichen kreativen Formen (z.B. Kurzgeschichten, Plakate, Raps) verarbeitet werden."

Wir hoffen, der junge Mann entscheidet sich für den Rap!

(Quelle: Amtsgericht München/dpa)