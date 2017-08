© TH Nürnberg Ohmcast Youtube

Denken Sie mal an eine Motorrad-Gang. Vor Ihrem geistigen Auge erscheinen sicherlich tätowierte, ältere Männer mit Bärten, die auf ihrer Biker-Weste "Hells Angels" oder "Bandidos" stehen haben.

Ganz anders ist die Streetbunnycrew unterwegs. Zwar fallen sie gleichermaßen auf, doch sticht hier eher das rosa Hasenkostüm ins Auge. Am Anfang hoppelten oder besser gesagt düsten sie rund um Nürnberg und Ingolstadt. Inzwischen sind die Bunnies deutschlandweit mit über 460 Mitgliedern vertreten. Hinter den auffälligen Kostümen steckt allerdings mehr als Freude am Verkleiden. Die Streetbunnycrew sammelt Spenden, zum Beispiel in diesem Jahr für das Hollerhaus in Ingolstadt, einer Einrichtung für mehrfachbehinderte Menschen.

Das Ziel: Der größte sozial engagierte Motorradverein zu werden. Dem kommt das Plüschkommando made in Bayern Jahr für Jahr einen Sprung näher.

Mehr Informationen und Spendenkonto

Mehr von der Streetbunnycrew gibt es auf diesem Youtube-Kanal oder auf der offiziellen Streetbunny-Webpage.