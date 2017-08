Von wegen hilflos: Senioren verteidigen sich

Jetzt per E-Mail teilen

Der Täter schleicht sich von hinten an, überfällt sein Opfer unerwartet und reißt ihm oder ihr die Tasche aus der Hand. Raub im Vorbeifahren: Ihre Handtasche sieht die Frau nicht wieder. Diese Senioren haben es satt in der Opferrolle zu sein und wehren sich jetzt.

Dem Angreifer contra geben: Das bringt der Amberger Ju-Jutsu-Trainer Klaus Inderst besonders gerne älteren Menschen bei.

Selbstverteidigung für Senioren

Sie möchten auch mal an einem Senioren-Selbstverteidigungskurs teilnehmen? Einfach auf die Internetseite des bayerischen Ju-Jutsu-Verbandes unter www.jjvb.de surfen und dort unter „Vereinssuche“ einen Verein in der Nähe finden. Oder eine E-Mail an den Seniorenbeauftragten Klaus Inderst unter senioren@jjvb.de für weitere Informationen schreiben.