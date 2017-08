© Dreamstime

Adi und sein Frauchen sind bei einem Spaziergang nahe Plixenried in der Gemeinde Altomünster unterwegs. Die Frau fährt mit dem Fahrrad während Adi hinter ihr her läuft. Plötzlich - ein lautes Geräusch und Adi liegt am Boden. Die Besitzerin denkt zunächst, dass Adi sich nur ausruhen will. Doch schnell wird klar: Ihr Hund ist lebensgefährlich verletzt. Wenige Minuten später stirbt der junge Weimaraner. Die Polizei kann die Wunde später "eindeutig als Schusswunde identifizieren".

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Hundehalterin soll nur ungefähr zehn Meter vor dem Hund hergefahren sein. Außerdem hatte das Tier weder gewildert, noch war es alleine im Wald unterwegs. Die Polizei Dachau sucht jetzt nach dem Unbekannten. Die Frage warum der Schütze den Hund erschoss ist völlig unklar. Außerdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte nicht auch auf die Frau gezielt hat. Wenn Sie etwas wissen oder beobachten konnten, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Dachau unter 0 81 31/5610.