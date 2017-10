Jetzt per E-Mail teilen

Ein Rettungswagen fährt während eines Einsatzes über eine Straße in München. © Andreas Gebert/dpa

Sie hatte es plötzlich eilig: Ein kleines Mädchen ist am Donnerstag in München im Rettungswagen auf die Welt gekommen - nur wenige Meter vorm Krankenhaus. Der am Morgen vom Ehemann der schwangeren Frau zu Hilfe gerufene Rettungsdienst stellte bei der werdenden Mama bereits starke Geburtsanzeichen fest, wie die Feuerwehr München weiter mitteilte.

Zu spät für den Kreißsaal

Zusammen mit einem Notarzt brachten die Sanitäter die Frau zügig zu einer Klinik. Doch gerade als der Rettungswagen in die Notaufnahme einbog, war es bereits zu spät, um die Frau in den Kreißsaal zu bringen. Das Kind kam ohne Probleme im Rettungswagen zur Welt. Mutter und Tochter seien wohlauf, hieß es. (dpa)