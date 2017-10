Das sind ziemlich viele Welpen. In Regen in Niederbayern hat eine Hündin 17 kleine Hunde zur Welt gebracht. Besitzerin Bianca sucht nun nach Herrchen für sie.

Passend zum Welthundetag gibt es in Niederbayern einen ganz besonderen Rekord. In Regen hat eine Hündin insgesamt 17 Welpen zur Welt gebracht. Liebevoll kümmert sich Mama Liesel um die Kleinen. Putzen und füttern macht bei 17 Welpen ziemlich viel Arbeit. Deshalb muss Ziehmutter Bianca mithelfen. Sobald sie alt genug sind, brauchen die Welpen ein neues zu Hause. Bianca Moser sucht deshalb ein neues Zuhause für sie. Wer Interesse an einem kleinen Doggen-Mischling hat, kann sich gerne bei ihr melden.

Tel: 09921/9608252 oder

Mobil: 0170/2905037