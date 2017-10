© Dreamstime

Eine heftige Knutscherei ist in einer Münchner U-Bahn in handfesten Sex ausgeartet. Zunächst hatten sich eine 19-Jährige und ihr 20 Jahre älterer Freund in der U-Bahnlinie 5 nur geküsst. Dabei kamen sie offenbar so in Fahrt, dass die junge Frau schließlich ihren Partner in aller Öffentlichkeit oral befriedigte. Eine 46-jährige Mitfahrerin war darüber so verärgert, dass sie die beiden ansprach.

Streit mit einer Mitfahrerin

Daraufhin beleidigten sich das Paar und die Frau gegenseitig. An einer U-Bahn-Station beendeten die U-Bahnwache und Polizisten den Streit. Das Pärchen wird sich nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Beleidigung verantworten müssen, wie die Polizei am Montag mitteilte. (dpa)