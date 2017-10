S-Bahn-Chaos in München

Mitten im Berufsverkehr bricht in München das Chaos aus. Am Morgen musste die S-Bahn-Stammstrecke teilweise gesperrt werden.

Auf einem Computermonitor sind in der Transportleitung der S-Bahn München am Ostbahnhof in München die Positionen verschiedener S-Bahnen auf der Stammstrecke zu sehen. © Matthias Balk/dpa

Wegen einer Weichenstörung ist es am Dienstagmorgen im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen in Münchens S-Bahn-Netz gekommen. Auf der Stammstrecke konnten die Züge im Bereich der Hackerbrücke nur eingleisig fahren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. "Wir bekommen nur die Hälfte der Züge durch." Verspätungen, Umleitungen und Zugausfälle waren die Folge. Nur drei Linien konnten durchgehend auf der Stammstrecke verkehren, allerdings mit gedrosseltem Tempo.

Verspätungen und Zugausfälle

Fahrgäste müssen sich länger auf Einschränkungen einstellen, womöglich den ganzen Tag über. "Derzeit prüfen wir, ob eine Reparatur notwendig ist", sagte der Sprecher. Weil die Strecke dafür komplett gesperrt werden müsste, würden die Arbeiten dann auf die Nacht gelegt.

Alle aktuellen Störungsmeldungen finden Sie hier.

Zweite Stammstrecke

Derzeit wird in der bayerischen Landeshauptstadt an einer zweiten S-Bahn-Stammstrecke gearbeitet. Sie soll von 2026 an die Kapazitäten der chronisch überlasteten Hauptstrecke durch die Innenstadt fast verdoppeln. Derzeit werden rund 840.000 Fahrgäste pro Tag befördert. Der Bau der zweiten Route ist derzeit das größte Verkehrsprojekt in Bayern. Die Kosten wurden mit 3,85 Milliarden Euro veranschlagt. (dpa)