Wildsau beim Zahnarzt

Und plötzlich stand sie da - eine Wildsau mitten in der Zahnarztpraxis.

© Polizei Dachhau

Es ist 16 Uhr und bei dem Zahnarzt in der Bahnhofstraße in Röhrmoos bei Dachau ist normaler Betrieb. Die Eingangstür geht auf, doch anstatt eines Patienten kommt eine Wildsau angelaufen. Das Tier hatte sich durch die Tür geschmuggelt, die allerdings nur nach innen auf geht. Gefangen im Treppenhaus fing das Tier an zu randalieren. Umliegende Geschäfte und die Zahnarztpraxis verbarrikadierten sich sicherheitshalber. Fünf Jäger und die Feuerwehr Röhrmoos versuchten die Sau einzufangen; leider vergeblich. Sie mussten das Tier erschießen.

Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Warum die Sau allerdings mitten im Ort herumlief, bleibt ein Rätsel.