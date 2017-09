A9: Zwei Lkws frontal zusammengestoßen

Feuerwehrleute arbeiten am 18.09.2017 an einer Unfallstelle auf der A9 bei Marktschorgast. Eine Schilderbrücke hat einen LKW durchbohrt. © Markus Roider/dpa

Ein schwerer Unfall mit zwei Lastwagen hat auf der A9 in Oberfranken für lange Staus im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt. Die Fahrbahn wurde am Montag bei Marktschorgast im Landkreis Kulmbach in Richtung Norden komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Auch in Richtung Süden war demnach bis in den Vormittag hinein lediglich eine Spur befahrbar.

Ein Fahrer wurde eingeklemmt

Ein Sattelzug hatte am Morgen die Mittelleitplanke durchbrochen. Er stieß auf der anderen Fahrbahnseite mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, zudem rissen die Fahrzeuge eine Schilderbrücke um. Ein Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt, der andere erlitt leichte Verletzungen. Zeitweise staute sich der Verkehr auf einer Länge von mehr als zehn Kilometern. (dpa)