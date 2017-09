Besoffen: Ehepaar wirft Kinderwagen mit Baby um

Auf dem Oktoberfest ereignen sich viele merkwürdige Dinge. In diesem Fall kann man von Glück sprechen, dass dem Baby nichts schlimmeres passiert ist.

Jetzt per E-Mail teilen

Wiesn-Besucher liegen auf einer Wiese hinter einem Bierzelt auf dem Oktoberfest auf der Theresienwiese in München. © Felix Hörhager/dpa

Ein total betrunkenes Ehepaar war am Montag auf dem Oktoberfest nicht mehr in der Lage ihren Kinderwagen mit dem 1-jährigen Säugling richtig zu lenken. Mehrere Male stießen sie den Kinderwagen um, woraufhin das Kind auf den Boden fiel. Passanten hatten das Ehepaar aus Korea beobachtet und die Polizei verständigt.

Die Mutter, eine 34-jährige Koreanerin sowie ihr 38 Jahre alter Ehemann zeigten sich, laut Polizeibericht, "vollkommen uneinsichtig". Der Mann versuchte sogar die Polizisten anzugreifen. Die Beamten nahmen in schließlich in Gewahrsam. Das Kind musste über Nacht im Krankenhaus bleiben. Gegen die Eltern werde, so die Polizei, "ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Kopfverletzung eingeleitet."