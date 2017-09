Massengentest nach Vergewaltigung in Rosenheim

Sie war in der Nacht auf dem Weg nach Hause als er über sie herfiel und sich an ihr verging. Die Polizei will mithilfe eines Massengentests den Täter entlarven.

Bei einer DNA-Reihenuntersuchungen gibt ein Mann eine freiwillige Speichelprobe ab. © Bodo Marks/dpa

Nach einer Vergewaltigung in Rosenheim wollen die Ermittler den Täter mit einem Massengentest aufspüren. Dafür werden 800 Männer zur freiwilligen Abgabe einer Speichelprobe aufgefordert, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

800 Männer werden aufgefordert

Sie alle dürften sich unmittelbar vor, während und nach der Tat am Mangfalldamm oder in dessen Nähe aufgehalten haben. Wie die Personengruppe ermittelt wurde, wollte die Polizei zunächst nicht sagen. In den kommenden Tagen werden die Männer per Brief zu den Tests am 14. und 15. Oktober eingeladen.

21-Jährige vergewaltigt

Der Tatverdächtige hatte im Juli eine 21-jährige Frau auf ihrem nächtlichen Heimweg in ein Waldstück gezerrt und sich dort an ihr vergangen. Rechtsmediziner konnten die DNA des Mannes sicherstellen, ein Abgleich mit der Datenbank brachte jedoch keinen Treffer. (dpa)