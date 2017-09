Ein Polizist markiert etwas neben der umgekippten Kutsche. © News5

Nach einem Unfall mit einer Pferdekutsche in Unterfranken ist eine 77-Jährige ihren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Kutsche mit der Frau und dem 79 Jahre alten Ehemann war am Montag in Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt von der Straße abgekommen und umgekippt.

Das Pferde hatte wegen eines Traktors gescheut

Zuvor hatte das Gespann einen entgegenkommenden Traktor passiert, dabei schreckte das Pferd plötzlich auf und lief in eine Hecke. Ein Rettungshubschrauber brachte die beiden lebensgefährlich verletzten Senioren ins Krankenhaus, wo die 77-Jährige in der Nacht starb. (dpa)