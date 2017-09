© Polizei Coburg

Zwei ausgebüxte Schafherden haben der Coburger Polizei viel Kreativität abverlangt. Sieben Schafe konnten auf einem Fußballplatz gestoppt werden - die Beamten bauten dazu aus drei Fußballtoren eine Umzäunung und hielten die Tiere so von einem weiteren Fluchtversuch ab, bis der Besitzer kam. Die anderen Tiere der Herde hatten die Beamten bereits in einem Garten zusammengetrieben - und mit "Polizeiabsperrband und Manpower" in Schach gehalten, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Schafe- und Ziegenherde ausgebüxt

Bereits einige Stunden zuvor waren am Dienstag Schafe und Ziegen einer anderen Herde nahe einer Straße aus ihrem Gehege entkommen und mussten von der Polizei wieder eingefangen werden. Insgesamt fünf Stunden sei man mit den tierischen Ausreißern beschäftigt gewesen, bilanzierten die Beamten. (dpa)