Was passiert, wenn Schafe Marihuana fressen?

Jetzt per E-Mail teilen

© Dreamstime

In großer Sorge hat ein Schafbesitzer in Regensburg die Polizei alarmiert: Seine Tiere hätten auf dem Keilberg mehrere ihm unbekannte Pflanzen gefressen, berichtete er nach Polizeiangaben vom Freitag. Die nach dem Anruf am Vortag ausgerückten Beamten stellten anhand der Pflanzenreste fest, dass es sich vermutlich um Marihuanapflanzen gehandelt habe.

Nicht high geworden

Der unbeabsichtigte Cannabiskonsum machte die Tiere aber nicht high, sie zeigten nach Auskunft des Schäfers letztlich keine besonderen Ausfallerscheinungen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, ob es sich um einen gezielten Marihuanaanbau oder um Wildwuchs handelte. (dpa=