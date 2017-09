© Patrick Seeger/dpa

In Fürstenfeldbruck bei München wurde gestern ein 26 Jahre alter Mann Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Der junge Mann war gegen 19:30 Uhr mit seiner sechs Monate alten Tochter in der Schöngeisinger Straße, als er von einem Unbekannten angegriffen wird. Der Räuber stieß ihn nach vorne um, bedrohte ihn und nahm den Rucksack aus dem Kinderwagen. Danach trat er mehrfach auf den jungen Vater, der vor dem Kinderwagen seiner Tochter kniet ein und lief davon. Laut der Aussage des Opfers rannte der Dieb am Ufer entlang in Richtung Schöngeising.

In dem Rucksack befand sich eine Menge Bargeld.

Zeugenaufruf

Der Täter war etwa 180 cm groß und schlank

Er sprach bayerischen Dialekt

Er trug eine blaue Hose sowie lange, dunkle Oberbekleidung mit Kapuze

Auffällig waren Schuhe mit roten Streifen

Hinweise bitte an die Kripo Fürstenfeldbruck unter: 08141-612-0